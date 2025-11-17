В Дакке в беспорядках пострадали не менее 50 человек

По меньшей мере 50 человек, включая сотрудников полиции и военнослужащих, получили ранения в ходе беспорядков в Бангладеш, которые произошли после оглашения смертного приговора бывшему премьер-министру страны Шейх Хасине.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dhaka Tribune.

Беспорядки начались в Дакке, где находится музей, бывшая резиденция отца Шейх Хасины - Шейха Муджибура Рахмана, который считается основателем республики.

"Сотни людей, в основном студенты, заявили о намерении снести здание музея. Они привезли с собой два бульдозера. Полиция препятствовала участникам акции проникнуть на территорию музея через установленные баррикады. Для разгона толпы правоохранители применили слезоточивый газ и шумовые гранаты", - говорится в статье.