Экс-премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни

Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков 2024 года.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, это следует из прямой трансляции с заседания суда, которую ведет телеканал BTV.

Суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности.

Ранее сообщалось о том, что количество обвинений в различных тяжких преступлениях, выдвинутых против Хасины, превысило 120.