Экс-премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни
- 17 ноября, 2025
- 13:04
Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков 2024 года.
Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, это следует из прямой трансляции с заседания суда, которую ведет телеканал BTV.
Суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности.
Ранее сообщалось о том, что количество обвинений в различных тяжких преступлениях, выдвинутых против Хасины, превысило 120.
