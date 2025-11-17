Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Экс-премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни

    Другие страны
    • 17 ноября, 2025
    • 13:04
    Экс-премьера Бангладеш заочно приговорили к смертной казни

    Международный трибунал по уголовным делам Бангладеш заочно приговорил бывшего премьер-министра страны Шейх Хасину к смертной казни за преступления против человечности при подавлении массовых беспорядков 2024 года.

    Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, это следует из прямой трансляции с заседания суда, которую ведет телеканал BTV.

    Суд признал Шейх Хасину виновной по всем пяти пунктам обвинения в преступлениях против человечности.

    Ранее сообщалось о том, что количество обвинений в различных тяжких преступлениях, выдвинутых против Хасины, превысило 120.

    Бангладеш Шейх Хасина смертная казнь
    Banqladeşin keçmiş Baş naziri barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılıb

