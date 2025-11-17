İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Banqladeşin keçmiş Baş naziri barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılıb

    • 17 noyabr, 2025
    • 13:56
    Banqladeşin keçmiş Baş naziri barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılıb

    Banqladeş Beynəlxalq Cinayət Tribunalı keçmiş baş nazir Şeyx Həsinəni 2024-cü ildə kütləvi iğtişaşların yatırılması zamanı insanlığa qarşı cinayətlərinə görə qiyabi ölüm cəzasına məhkum edib.

    "Report"un TASS-a istinadən verdiyi məlumata görə, bu, BTV telekanalının canlı yayımladığı məhkəmə iclasından bəlli olub.

    Məhkəmə Şeyx Həsinəni insanlığa qarşı cinayətlərlə bağlı bütün beş ittiham üzrə təqsirli bildi.

    Əvvəllər Həsinə qarşı irəli sürülən müxtəlif ağır cinayətlərlə bağlı ittihamların sayının 120-ni keçdiyi bildirilirdi.

