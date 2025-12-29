Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 15:32
    В Азербайджане повышен целевой верхний предел соотношения госдолга к ВВП до 2029 года

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об определении целевых верхних пределов соотношения ненефтяного базового дефицита консолидированного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту (ВВП) и показателя соотношения государственного долга к ВВП на конец среднесрочного периода (2029 год), а также о внесении изменений в некоторые свои указы в связи с этим.

    Как сообщает Report, согласно документу, указанные целевые пределы установлены на уровне 13% и 30% соответственно.

    Ранее целевой верхний предел соотношения государственного долга к ВВП составлял 20%.

    Азербайджан Ильхам Алиев госдолг ВВП соотношение
    Azərbaycanda 2029-cu ilə dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətinin hədəflənən yuxarı həddi artırılıb
    Azerbaijan sets new targeted upper limit for public debt-to-GDP ratio until 2029

