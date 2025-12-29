В Азербайджане повышен целевой верхний предел соотношения госдолга к ВВП до 2029 года
Финансы
- 29 декабря, 2025
- 15:32
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об определении целевых верхних пределов соотношения ненефтяного базового дефицита консолидированного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту (ВВП) и показателя соотношения государственного долга к ВВП на конец среднесрочного периода (2029 год), а также о внесении изменений в некоторые свои указы в связи с этим.
Как сообщает Report, согласно документу, указанные целевые пределы установлены на уровне 13% и 30% соответственно.
Ранее целевой верхний предел соотношения государственного долга к ВВП составлял 20%.
Последние новости
16:37
Лейла Алиева посетила Азербайджанский национальный музей ковраKультурная политика
16:20
Азербайджан и Оман отменили визовый режим для ряда лицВнешняя политика
16:10
Утверждено соглашение об авиасообщении между Азербайджаном и РуандойВнешняя политика
16:09
В Азербайджане расходы на страховые выплаты аптекам увеличены вдвоеФинансы
16:08
Расходы на борьбу с COVID-19 в Азербайджане сокращены почти на 15%Финансы
16:07
Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2026 годФинансы
16:02
В Азербайджане в 2026 году планируется собрать более 1 млрд манатов страховых взносов по ОМСФинансы
16:01
В Азербайджане обновлено законодательство в связи с членством в международных и региональных организацияхВнутренняя политика
15:57
Фото