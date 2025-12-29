Azərbaycanda 2029-cu ilə dövlət borcunun ÜDM-ə nisbətinin hədəflənən yuxarı həddi artırılıb

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Prezident İlham Əliyev ortamüddətli dövrün sonu (2029-cu il) üçün icmal büdcənin qeyri-neft baza kəsirinin qeyri-neft ümumi daxili məhsula (ÜDM) nisbət göstəricisinin və dövlət borcunun ÜDM-ə nisbət göstəricisinin hədəflənən yuxarı hədlərinin müəyyən edilməsi, bununla əlaqədar bəzi fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, fərmana əsasən, sözügedən hədəflər müvafiq olaraq 13 % və 30 % müəyyən olunub.

    Bundan əvvəl dövlət borcunun ÜDM-ə nisbət göstəricisinin hədəflənən yuxarı həddi 20 % olub.

