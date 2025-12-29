В Азербайджане совершенствуется деятельность Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Азербайджана.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев внес изменения в ряд указов и распоряжений с целью повышения эффективности работы агентства.

Согласно новому указу, государственные органы и структуры, финансируемые из государственного бюджета и имеющие право предоставлять гранты юридическим и физическим лицам, а также муниципалитетам, в том числе Фонд молодежи Азербайджана, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и Агентство социальных услуг, будут осуществлять все виды финансирования НПО - как на конкурсной, так и на внеконкурсной основе, включая государственные заказы и субсидии, - по принципу "единого окна" совместно с Агентством государственной поддержки НПО.

Согласно изменениям, в Азербайджане создается информационная система "Государственная поддержка НПО". Функции владельца и оператора системы будет выполнять Агентство государственной поддержки НПО.

