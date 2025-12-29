Посол: Азербайджано-казахстанское сотрудничество в ближайшие годы выйдет на новый этап

Экономика будет приоритетным направлением сотрудничества Азербайджана с Казахстаном.

Об этом в интервью Report заявил посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов.

"Конечно же, экономический трек составит приоритетное направление в нашем взаимодействии. Взаимная торговля и инвестиции, организация совместного промышленного производства, расширение мультимодальных транспортных связей, развитие сотрудничества в сфере энергетики, туризма, сельского хозяйства – считаю, что этим направлениям должно быть отведено важное место", - отметил дипломат.

По его словам, недавние встречи на высоком уровне показали, что в ближайшие годы азербайджано-казахстанское сотрудничество вступит в новый этап в сферах информационно-коммуникационных технологий, инноваций, цифровых коммуникаций, возобновляемых источников энергии и "зеленого" энергетического перехода, охраны окружающей среды и т.д.

"В рамках проекта "Цифровой шелковый путь", который предусматривает создание надежного цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией, к концу 2026 года будет завершена прокладка волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. В этой связи считаю необходимым ускорение реализации региональных проектов и рассмотрение возможности выдвижения новых проектов и инициатив", - отметил посол.

Атамогланов добавил, что серьезный толчок наращиванию сотрудничества в будущем даст совместный Азербайджано-казахстанский инвестиционный фонд, который "позволит нам реализовать взаимовыгодные инвестиционные проекты".

"На мой взгляд, в 2026 году одним из ключевых приоритетов азербайджано-казахстанского сотрудничества должно оставаться развитие отношений между нашими народами. Именно прочные гуманитарные и человеческие связи создают надежную основу для любого партнерства - экономического, политического или культурного", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что особое значение имеет расширение сотрудничества в сферах культуры, образования, науки и молодежных обменов:

"Помимо этого, серьезное внимание следует уделить сотрудничеству в политической сфере, консультациям по процессам, происходящим в регионе и мире, и продолжению традиции взаимной поддержки в рамках международных организаций. Важной частью повестки дня должно стать непрерывное взаимодействие государственных органов и деловых кругов, а также взаимное участие в международных мероприятиях, проводимых на территориях обеих стран".

