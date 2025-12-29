Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Армия
    • 29 декабря, 2025
    • 15:32
    В Азербайджане повышен предельный возраст пребывания в резерве для прапорщиков и мичманов

    В Азербайджане повышен предельный возраст пребывания в резерве для прапорщиков и мичманов.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".

    Документ определяет предельный возраст пребывания в резерве для прапорщиков и мичманов первого разряда - 35 лет, второго разряда - 45 лет, третьего разряда - 55 лет.

    мичманы прапорщики О воинской обязанности и военной службе Ильхам Алиев
    Azərbaycanda gizir və miçmanlar üçün ehtiyatda olmağın yaş həddi artırılıb

