В Азербайджане повышен предельный возраст пребывания в резерве для прапорщиков и мичманов
Армия
- 29 декабря, 2025
- 15:32
В Азербайджане повышен предельный возраст пребывания в резерве для прапорщиков и мичманов.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соответствующие изменения в законы "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе".
Документ определяет предельный возраст пребывания в резерве для прапорщиков и мичманов первого разряда - 35 лет, второго разряда - 45 лет, третьего разряда - 55 лет.
