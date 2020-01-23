В Цюрихе противники Давосского форума схлестнулись с полицией - ФОТО

В Цюрихе произошли столкновения между противниками Всемирного экономического форума (ВЭФ) и полицией, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. Как передает Report со ссылкой на СМИ Швейцарии, об этом в ночь 23 января, сообщила швейцарская полиция.

Радикально настроенные демонстранты зажигали файеры и бросали в полицейских бутылки.

Три человека были задержаны. Прохожий, получивший ожоги, и полицейский, о ранении которого нет никаких подробностей, были отвезены в больницу.

Отмечается, что беспорядки произошли в ходе согласованной с властями акции "Цюрих против ВЭФ", в которой приняли участие несколько сотен человек.

Ежегодный Давосский форум проходит с 21 по 24 января. Его организаторы сообщили о присутствии на нем 3000 официальных лиц из 117 стран. В нем принимают участие президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Азербайджана Ильхам Алиев и др.