В cтолице Йемена за два дня погибли как минимум 125 человек

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Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Новое обострение конфликта в Йемене между правительственными силами, представителями саудовской коалиции и хуситами привело к гибели по меньшей мере 125 человек в Сане за последние двое суток. Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в сообщении Международного комитета Красного креста.

Отмечается, что еще почти 240 человек получили ранения.

Авиация саудовской коалиции продолжает наносить удары по позициям хуситов в столице Йемена после того, как там накануне был убит экс-президент Али Абдулла Салех.

Международный комитет Красного креста предоставляет трем больницам в Сане медицинские препараты для лечения раненых, а также пытается наладить поставки топлива для генераторов, на которых работают госпитали.

На данный момент в Сане находятся около 200 сотрудников Красного креста.