В ЦРУ заявили о намерении Си Цзиньпина взять Тайвань под контроль в течение своей карьеры

Председатель КНР Си Цзиньпин настроен на то, чтобы в течение своей политической карьеры восстановить контроль Пекина над Тайванем.

Председатель КНР Си Цзиньпин настроен на то, чтобы в течение своей политической карьеры восстановить контроль Пекина над Тайванем.

Как передает Report , с таким заявлением выступил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

"Думаю, что Си Цзиньпин решительно настроен на то, чтобы в течение своей политической жизни перейти к контролированию Тайваня", - сказал Бернс, выступая на форуме, который был проведен Центром имени президента Джорджа Буша - младшего в Далласе (США, штат Техас). Видеозапись этого выступления главы ведомства в Лэнгли размещена на сайте центра.

"Это не означает, что Си Цзиньпин планирует осуществить вторжение на остров завтра, в следующем месяце или в следующем году. Это означает, что США должны воспринимать очень серьезно данные амбиции", - убежден Бернс.