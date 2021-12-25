В Чехии завершается режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Чехии 25 ноября на 30 дней, завершается в субботу в 23:59. С воскресенья власти намерены значительно ужесточить контроль за соблюдением в республике мер эпидемиологической безопасности, что позволит бороться с расп

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Чехии 25 ноября на 30 дней, завершается в субботу в 23:59. С воскресенья власти намерены значительно ужесточить контроль за соблюдением в республике мер эпидемиологической безопасности, что позволит бороться с распространением коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник, близкий к вице-премьеру и министру здравоохранения страны Властимилу Валеку, назначенному 17 декабря президентом Милошем Земаном.

По словам источника, власти не исключают возможность восстановления режима ЧС, если эпидемиологическая ситуация в республике ухудшится.

В Чехии с воскресенья для граждан, завершивших вакцинацию, в обычном режиме возобновят работу рестораны, кафе и бары, которые пока должны оставаться закрытыми с 22:00 до 05:00. В республике перестанет действовать запрет распития алкогольных напитков в общественных пространствах. Число прошедших иммунизацию участников спортивных и культурно-массовых мероприятий возрастет до одной тысячи при условии, что места для них должны быть сидячими. Стоя в таких мероприятиях могут участвовать не более 100 привитых от COVID-19.