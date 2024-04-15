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В Чехии за неделю зарегистрировали рекордное число заболевших коклюшем

В Чехии за неделю зарегистрировали рекордное число заболевших коклюшем Рекордное число заболевших коклюшем зарегистрировано в Чехии на прошлой неделе - 1 494.
Другие страны
15 апреля 2024 г. 20:10
В Чехии за неделю зарегистрировали рекордное число заболевших коклюшем

Рекордное число заболевших коклюшем зарегистрировано в Чехии на прошлой неделе - 1 494.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Чешского института здравоохранения.

Статистические данные свидетельствуют, что в республике усиливается сильнейшая эпидемия коклюша за последние 65 лет. Число больных, выявленных медиками на прошлой неделе, более чем вдвое превышает показатель количества заболевших за весь 2023 год.

В Чехии с января текущего года было подтверждено 7 888 случаев заражения коклюшем. В последней раз столь тревожная ситуация с этой болезнью наблюдалась в республике в 1959 году, когда ей заразились 18 978 жителей.

Медики настоятельно рекомендуют жителям республики вакцинацию против коклюша. Между тем на текущей момент в стране имеется только четыре тысячи единиц вакцин. Они предназначаются в первую очередь для детей и беременных женщин. На текущей неделе в Чехию из Канады и Франции должно поступить 90 тыс. единиц вакцин от коклюша.

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