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В Чехии вооруженный мужчина ранил шестерых человек

В Чехии вооруженный мужчина ранил шестерых человек Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, нападавший задержан.
Другие страны
12 октября 2021 г. 04:48
В Чехии вооруженный мужчина ранил шестерых человек

Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, нападавший задержан.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам представитель полиции Давид Халоупка.

"Мужчина ранил шесть человек, нанеся им ранения режущего и колющего характера. Пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, все раненые развезены по больницам (находящегося неподалеку) краевого центра Брно. Нападавший задержан. На месте происшествия работает следственная группа", - сказал Халоупка.

В свою очередь, муниципалитет Тишнова проинформировал жителей города в Faсebook о том, что "на Юнгманновой улице, согласно доступной информации, произошло несчастье в семье, нападавший задержан, а полиция приступила к расследованию", и попросил соблюдать спокойствие.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyada silahlı hücum zamanı 6 nəfər yaralanıb

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