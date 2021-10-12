В Чехии вооруженный мужчина ранил шестерых человек

Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, нападавший задержан.

Мужчина в городе Тишнове на юго-востоке Чехии ранил шесть человек в одном из семейных жилых домов, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии, нападавший задержан.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил журналистам представитель полиции Давид Халоупка.

"Мужчина ранил шесть человек, нанеся им ранения режущего и колющего характера. Пятеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии, все раненые развезены по больницам (находящегося неподалеку) краевого центра Брно. Нападавший задержан. На месте происшествия работает следственная группа", - сказал Халоупка.

В свою очередь, муниципалитет Тишнова проинформировал жителей города в Faсebook о том, что "на Юнгманновой улице, согласно доступной информации, произошло несчастье в семье, нападавший задержан, а полиция приступила к расследованию", и попросил соблюдать спокойствие.