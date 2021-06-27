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В Чехии подсчитали сумму ущерба от торнадо на юго-востоке страны

В Чехии подсчитали сумму ущерба от торнадо на юго-востоке страны Сумма материального ущерба от торнадо, обрушившегося в четверг на районы городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чешской республики, составит не менее 12 млрд крон (около 471 млн евро).
Другие страны
27 июня 2021 г. 17:32
В Чехии подсчитали сумму ущерба от торнадо на юго-востоке страны

Сумма материального ущерба от торнадо, обрушившегося в четверг на районы городов Бржецлав и Годонин в Южноморавском крае на юго-востоке Чешской республики, составит не менее 12 млрд крон (около 471 млн евро).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье журналистам гетман (глава) Южноморавского края Ян Гролих.

"Ущерб (от торнадо) составит не менее 12 млрд крон, - подчеркнул он. - Это только то, что касается общественной собственности. Размер ущерба, причиненного частному имуществу, будет гораздо больший".

Торнадо, жертвами которого стали пять человек, частично разрушило семь сел в Южноморавском крае. Повреждены 1 200 жилых домов, более 70 из которых не подлежат восстановлению и будут снесены.

Чешское правительство, по словам Гролиха, будет добиваться получения средств на ликвидацию ущерба от стихийного бедствия из специализированного фонда Евросоюза.

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