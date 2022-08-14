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В Чехии на авиашоу разбился самолет

В Чехии на авиашоу разбился самолет Британский одномоторный истребитель Hawker Hurricane Mk. IV времен Второй мировой войны разбился в воскресенье во время демонстрационного полета на авиашоу в городе Хеб на западе Чехии. Летчик погиб.
Другие страны
14 августа 2022 г. 20:11
В Чехии на авиашоу разбился самолет

Британский одномоторный истребитель Hawker Hurricane Mk. IV времен Второй мировой войны разбился в воскресенье во время демонстрационного полета на авиашоу в городе Хеб на западе Чехии. Летчик погиб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам представитель службы спасателей республики Радек Гес.

"Летчик получил ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Его спасти не удалось. Еще один человек получил легкие ранения", - отметил Гес.

Исторический истребитель потерял высоту во время демонстрационного полета и упал на один из коттеджей, находящихся близ летнего поля, где проходило авиашоу. После ЧП его проведение было остановлено. Других подробностей не сообщается.

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Версия на азербайджанском языке Çexiyada aviaşou zamanı təyyarə qəzaya uğrayıb

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