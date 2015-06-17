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    ​В Чехии госпитализирован мужчина с подозрением на вирус MERS

    Врачи обнаружили у него симптомы простуды и лихорадки

    Баку. 17 Июня. REPORT.AZ/ Гражданин Чехии, вернувшийся из Южной Кореи, госпитализирован с подозрением на ближневосточный респираторный синдром (MERS).

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Сватоплук Немечек.

    Мужчина 1989 года рождения вернулся из Южной Кореи 30 мая. Врачи обнаружили у него симптомы простуды и лихорадки.

    Результаты анализов, как ожидается, будут готовы утром в среду.

    В настоящее время в Южной Корее зафиксировано 154 случая заболевания, 19 человек скончались от вируса.

    Ранее 65-летний гражданин Германии скончался у себя на родине из-за осложнений, вызванных вирусом.

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