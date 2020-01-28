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В Чехии число госпитализированных с подозрением на коронавирус достигло 4 человек

​В Чехии число госпитализированных с подозрением на коронавирус достиг

Глава минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что в стране были госпитализированы четыре человека с подозрением на коронавирус. 

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что два человека находятся в медучреждениях в Моравско-Силезском крае, один в Южно-Чешском крае, а другой в Злинском крае.

Известно, что двое госпитализированных мужчин вернулись недавно из туристических поездок в КНР, другая женщина приехала в Чехию из Китая в гости к своей бабушке, еще один мужчина – турист из КНР.

На данный момент у всех четырех человек были взяты анализы, тесты направлены в пражскую лабораторию.

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