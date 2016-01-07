В центре Токио произошел пожар в отеле, один человек погиб

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В центральном токийском районе Синдзюку в четверг произошел пожар в отеле, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило пожарное управление японской столицы, в результате происшествия погибла одна женщина. Спасатели вынесли ее из горящего здания, она скончалась в больнице. О других пострадавших не сообщается.

На место происшествия прибыли 30 пожарных бригад. В настоящее время пожар ликвидирован, первый этаж здания сильно обгорел. Пятиэтажная гостиница расположена в популярном среди туристов квартале Кабуките, где находится множество кафе, ресторанов и развлекательных центров.