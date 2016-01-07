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    В центре Токио произошел пожар в отеле, один человек погиб

    Спасатели вынесли женщину из горящего здания, она скончалась в больнице

    Баку. 7 января. REPORT.AZ/ В центральном токийском районе Синдзюку в четверг произошел пожар в отеле, передает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Как сообщило пожарное управление японской столицы, в результате происшествия погибла одна женщина. Спасатели вынесли ее из горящего здания, она скончалась в больнице. О других пострадавших не сообщается. 

    На место происшествия прибыли 30 пожарных бригад. В настоящее время пожар ликвидирован, первый этаж здания сильно обгорел. Пятиэтажная гостиница расположена в популярном среди туристов квартале Кабуките, где находится множество кафе, ресторанов и развлекательных центров.

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