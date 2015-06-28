​В центре Сан-Франциско в ходе акции в поддержку однополых браков произошла стрельба

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/. В результате потасовки со стрельбой во время демонстрации активистов в поддержку решения Верховного суда США узаконить однополые браки один человек получил ранение.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространил телеканал NBC. Сообщается, что инцидент произошел в момент, когда к толпе торжествующих подошли группы противников нововведения.

Взаимные оскорбления быстро переросли в потасовку, в результате чего один человек вынул пистолет и несколько раз выстрелил. Ранение в руку получил 64-летний сторонник решения Верховного суда, после чего он был доставлен в больницу.

Полиция задержала двух человек. В данный момент в городе восстановлен порядок, отмечает NBC.

Ранее Верховный суд США вынес решение, согласно которому однополые браки становятся легальными по всей стране. Сейчас в некоторых штатах сохраняется запрет на такие союзы, более того, там не признаются гомосексуальные браки, заключенные в других штатах.