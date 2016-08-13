​В центральной части Китая произошло землетрясение

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в провинции Цинхай в центральной части КНР, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Толчки были зафиксированы в 16.29 по местному времени в Мэньюань-Хуэйском автономном уезде Хайбэй-Тибетского автономного округа. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших, жертвах или разрушениях не поступала.

Ранее в ночь на субботу толчки магнитудой 4,7 были зафиксированы на границе Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР и Кыргызстана.