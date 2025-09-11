В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 200 тыс. человек

По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) город Газа за последние недели покинули около 200 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По оценкам, до того, как ЦАХАЛ начала подготовку к масштабному наступлению на ХАМАС, в городе Газа проживало около миллиона палестинцев.

Во вторник Армия обороны Израиля приказала немедленно эвакуировать весь город Газа перед запланированным наступлением.

Гражданским лицам было приказано направиться в обозначенную Израилем гуманитарную зону на юге сектора Газа.