В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 200 тыс. человек
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 09:47
По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) город Газа за последние недели покинули около 200 тыс. человек.
Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
По оценкам, до того, как ЦАХАЛ начала подготовку к масштабному наступлению на ХАМАС, в городе Газа проживало около миллиона палестинцев.
Во вторник Армия обороны Израиля приказала немедленно эвакуировать весь город Газа перед запланированным наступлением.
Гражданским лицам было приказано направиться в обозначенную Израилем гуманитарную зону на юге сектора Газа.
Последние новости
10:40
Будут похоронены останки еще четырех шехидов I Карабахской войныВнутренняя политика
10:29
В США оцепили Белый дом после убийства соратника Трампа Чарли КиркаДругие страны
10:27
Посольство США почтило память жертв теракта 11 сентябряДругие страны
10:22
"Карабах" поднялся на 38 позиций в мировом рейтингеФутбол
10:19
АБР назвал сроки завершения работ по реконструкции железной дороги Сумгайыт–ЯламаИнфраструктура
10:19
В Агдаше 11-летнего подростка убило токомПроисшествия
10:16
В Агджабеди мать скончалась при родах, ребенка удалось спастиДругие
10:06
Фото
Впервые в Азербайджане на военных врачей будут учиться женщиныНаука и образование
10:04
Фото