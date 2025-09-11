Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша

    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 200 тыс. человек

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 09:47
    В ЦАХАЛ заявили, что город Газа уже покинули 200 тыс. человек

    По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) город Газа за последние недели покинули около 200 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    По оценкам, до того, как ЦАХАЛ начала подготовку к масштабному наступлению на ХАМАС, в городе Газа проживало около миллиона палестинцев.

    Во вторник Армия обороны Израиля приказала немедленно эвакуировать весь город Газа перед запланированным наступлением.

    Гражданским лицам было приказано направиться в обозначенную Израилем гуманитарную зону на юге сектора Газа.

    ЦАХАЛ сектор Газа ХАМАС Израиль Палестина
    İsrail 200 min insanın Qəzzanı tərk etdiyini bildirib
    IDF reports that 200,000 people have already left Gaza City

    Последние новости

    10:40

    Будут похоронены останки еще четырех шехидов I Карабахской войны

    Внутренняя политика
    10:29

    В США оцепили Белый дом после убийства соратника Трампа Чарли Кирка

    Другие страны
    10:27

    Посольство США почтило память жертв теракта 11 сентября

    Другие страны
    10:22

    "Карабах" поднялся на 38 позиций в мировом рейтинге

    Футбол
    10:19

    АБР назвал сроки завершения работ по реконструкции железной дороги Сумгайыт–Ялама

    Инфраструктура
    10:19

    В Агдаше 11-летнего подростка убило током

    Происшествия
    10:16

    В Агджабеди мать скончалась при родах, ребенка удалось спасти

    Другие
    10:06
    Фото

    Впервые в Азербайджане на военных врачей будут учиться женщины

    Наука и образование
    10:04
    Фото

    Сенат Узбекистана заслушал отчет посла в Азербайджане

    Внешняя политика
    Лента новостей