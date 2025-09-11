İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İsrail 200 min insanın Qəzzanı tərk etdiyini bildirib

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 10:05
    İsrail 200 min insanın Qəzzanı tərk etdiyini bildirib

    İsrail Ordusunun hesablamalarına görə, son həftələrdə Qəzzanı təxminən 200 min insan tərk edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Times of Israel" qəzeti İsrail Müdafiə Ordusuna istinadən məlumat yayıb.

    Hesablamalara görə, İsrail Ordusu HƏMAS-a qarşı genişmiqyaslı hücuma hazırlaşmağa başlamazdan əvvəl Qəzza şəhərində təxminən bir milyon fələstinli yaşayırdı.

    Sentyabrın 9-da İsrail Ordusu planlaşdırılan hücumdan əvvəl bütün Qəzza üçün təxliyə əmrini elan edib.

    Qəzza İsrail HƏMAS Fələstin
