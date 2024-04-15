В ЦАХАЛ пообещали ответить на атаку Ирана

Израиль обдумывает дальнейшие шаги после атаки с территории Ирана, на такое масштабное нападение с воздуха будет дан ответ.

Израиль обдумывает дальнейшие шаги после атаки с территории Ирана, на такое масштабное нападение с воздуха будет дан ответ.

Как передает Report со ссылкой на армейскую пресс-службу (ЦАХАЛ), с таким заявлением выступил начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в ходе посещения базы израильских ВВС Неватим.

"Мы обдумываем дальнейшие шаги. Запуск такого количества ракет, крылатых ракет и БПЛА по территории Государства Израиль [из Ирана] будет встречен ответной реакцией", - сказал Халеви.

Израильские военные "были подготовлены к операции "Железный щит" по отражению иранской атаки, продолжил Халеви, впервые указав название оборонительного маневра. Он подчеркнул, что "подготовка привела Иран к встрече с израильским превосходством в воздухе". Халеви также отметил, что "Иран хотел нанести вред стратегическим возможностям Государства Израиль". "Такого не случалось в прошлом", - добавил он.