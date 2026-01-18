В Бундесвере утверждают, что выполнили задачу в рамках миссии в Гренландии

Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) утверждает, что немецкие военные выполнили свою задачу в рамках миссии в Гренландии.

Как передает Report, об этом заявил представитель миссии ВС ФРГ подполковник Петер Милевчук в интервью медиагруппе Funke.

"Мы выполнили нашу первоначальную задачу - изучить ситуацию в рамках инициативы проведения учений и подготовки", - сказал военный журналистам в аэропорту столицы Гренландии Нуука.

Он назвал "очень позитивным и конструктивным" сотрудничество с датскими коллегами: "Как я уже сказал, мы для начала изучили здесь ситуацию и в принципе выполнили задачу. Мы теперь поедем домой с результатами".

Ранее газета Bild сообщила о том, что прибывшие на датский остров в пятницу военнослужащие Бундесвера срочно покидают Гренландию. Речь идет о 15 солдатах и офицерах во главе с адмиралом Штефаном Паули. Изначально ожидалось, что военнослужащие Бундесвера останутся в Гренландии, куда они прибыли в пятницу, на более длительный срок.