СМИ: Военнослужащим Бундесвера внезапно приказали покинуть Гренландию

Военнослужащие Бундесвера, находящиеся в Гренландии, неожиданно в воскресенье утром получили приказ из Берлина срочно покинуть остров.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на собственные источники газета Bild.

По ее данным, 15 солдат и офицеров во главе с адмиралом Штефаном Паули уже находятся в аэропорту Нуука и должны покинуть ее на лайнере авиакомпании Icelandair. При этом какого бы то ни было обоснования внезапности отлета передовая группа Бундесвера от властей ФРГ не получила, утверждает издание.

Отмечается, что все запланированные мероприятия на месте отменены. Причем официальных заявлений не было, все делается в условиях секретности.

Изначально ожидалось, что военнослужащие Бундесвера останутся в Гренландии, куда они прибыли в пятницу, на более длительный срок. Газета не исключает, что они покидают остров в спешном порядке после угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины для Германии и ряда других европейских стран из-за Гренландии.