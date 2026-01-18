İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Almaniya hərbçiləri Qrenlandiyanı tərk edib

    Almaniya hərbçiləri Qrenlandiyanı tərk edib

    Almaniya Silahlı Qüvvələri (Bundesver) iddia edir ki, alman qoşunları Qrenlandiyadakı missiyanın bir hissəsi olaraq öz vəzifələrini yerinə yetiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Almaniya Silahlı Qüvvələri missiyasının nümayəndəsi, polkovnik-leytenant Peter Milevçuk "Funke" media qrupuna verdiyi müsahibədə bildirib.

    "Təlim və məşq təşəbbüsünün bir hissəsi olaraq vəziyyəti araşdırmaq üzrə ilkin tapşırığımızı yerinə yetirdik", - deyə o bildirib.

    O, danimarkalı həmkarları ilə əməkdaşlığı çox müsbət və konstruktiv adlandırıb: "Dediyim kimi, əvvəlcə buradakı vəziyyəti araşdırdıq və əsasən tapşırığı yerinə yetirdik. İndi nəticələrlə evə qayıdacağıq".

    Daha əvvəl "Bild" qəzeti Bundesver qoşunlarının təcili olaraq Qrenlandiyanı tərk etdiyini bildirib. Sözügedən 15 əsgər və zabitə admiral Stefan Pauli rəhbərlik edib.

    Almaniya Qrelandiya
    В Бундесвере утверждают, что выполнили задачу в рамках миссии в Гренландии

