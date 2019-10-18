В Брюсселе отпустили Пучдемона до решения по ордеру на арест - ОБНОВЛЕНО

Судебный следователь в Брюсселе отпустил после опроса экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона, явившегося в правоохранительные органы для официального уведомления об ордере на арест на его имя.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил адвокат Пол Бекаерт.

К.Пучдемон "отпущен с условиями, до принятия решения" по ордеру на арест. Это означает, что каталонский политик должен находиться "в расположении органов правосудия".

По информации местных СМИ, в ходе общения со следователем К.Пучдемон заявил, что возражает против своей экстрадиции, а также сослался на свой статус евродепутата.

Федеральная полиция также отказалась комментировать опрос Пучдемона, сославшись на то, что "текущие юридические дела уполномочена комментировать только прокуратура".

В прокуратуре Брюсселя сообщили, что смогут приступить к анализу испанского ордера на арест К.Пучдемона только на следующей неделе, после получения официального перевода документа. В ведомстве заявили, что перед принятием каких-либо решений должны сначала проверить, "является ли деяние, лежащее в основе европейского ордера на арест, преступлением по бельгийскому законодательству".

***13:49

Бывший президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон добровольно явился в Бельгии в офис прокурора, в связи с тем, что Верховный суд Испании ранее на этой неделе издал третий международный ордер на его задержание.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает информагентство Catalan News.

Политика доставили в суд. Суду он напомнил, что пользуется иммунитетом как депутат Европарламента.

Суд в Бельгии решил не арестовывать К.Пучдемона до принятия решения об экстрадиции его в Испанию.

Политик получил право покидать Бельгию с разрешения суда.