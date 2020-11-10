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В Британии зафиксировали рекордное количество смертей

В Британии зафиксировали рекордное количество смертей Число смертей, отмеченных за сутки среди британцев, инфицированных коронавирусом нового типа, достигло 532.
Другие страны
10 ноября 2020 г. 23:22
В Британии зафиксировали рекордное количество смертей

Число смертей, отмеченных за сутки среди британцев, инфицированных коронавирусом нового типа, достигло 532.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это наибольший суточный показатель с 12 мая, когда было зарегистрировано 614 летальных исходов.

За последние 24 часа также было выявлено 20,4 тыс. случаев заражения. Всего по состоянию на вторник в королевстве умерли 49 770 человек, у которых за 28 дней до смерти было диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом. При этом отдельно учитываемое число случаев, когда заболевание упоминается в свидетельстве о смерти в качестве ее причины, приближается к 62 тыс. Общее число выявленных случаев заражения в королевстве сейчас больше 1,23 млн.

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