В Британии зафиксировали рекордное количество смертей

Число смертей, отмеченных за сутки среди британцев, инфицированных коронавирусом нового типа, достигло 532.

Число смертей, отмеченных за сутки среди британцев, инфицированных коронавирусом нового типа, достигло 532.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это наибольший суточный показатель с 12 мая, когда было зарегистрировано 614 летальных исходов.

За последние 24 часа также было выявлено 20,4 тыс. случаев заражения. Всего по состоянию на вторник в королевстве умерли 49 770 человек, у которых за 28 дней до смерти было диагностировано заболевание, вызываемое новым коронавирусом. При этом отдельно учитываемое число случаев, когда заболевание упоминается в свидетельстве о смерти в качестве ее причины, приближается к 62 тыс. Общее число выявленных случаев заражения в королевстве сейчас больше 1,23 млн.