В Британии школьница получила пожизненный срок за убийство семилетней девочки - ВИДЕО

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В британском городе Йорк 16-летняя школьница убила семилетнюю девочку, за что приговорена к пожизненному заключению.

Как передает Report, тело убитого ребенка было обнаружено на детской площадке с рваными ранами на шее и груди.

Убийца сама вызвала полицейских, они застали ее неподалеку от места преступления с ножом и в окровавленной одежде.

Школьница призналась, что совершила убийство. В свое оправдание сказала, что хотела проверить, не является ли семилетний ребенок роботом. До того, как совершила убийство, 16-летняя школьница около года испытывала проблемы с психикой.