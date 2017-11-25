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    В Британии школьница получила пожизненный срок за убийство семилетней девочки - ВИДЕО

    Школьница в свое оправдание сказала, что хотела проверить, не является ли семилетний ребенок роботом

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В британском городе Йорк 16-летняя школьница убила семилетнюю девочку, за что приговорена к пожизненному заключению.

    Как передает Report, тело убитого ребенка было обнаружено на детской площадке с рваными ранами на шее и груди.

    Убийца сама вызвала полицейских, они застали ее неподалеку от места преступления с ножом и в окровавленной одежде.

    Школьница призналась, что совершила убийство. В свое оправдание сказала, что хотела проверить, не является ли семилетний ребенок роботом. До того, как совершила убийство, 16-летняя школьница около года испытывала проблемы с психикой.

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