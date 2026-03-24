    В Британии начали ограничивать продажу топлива

    • 24 марта, 2026
    • 00:08
    В Британии начали ограничивать продажу топлива

    В Великобритании на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке ввели ограничения на реализацию топлива для владельцев сельскохозяйственной техники.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

    Согласно информации, в английском графстве Эссекс, а также в ряде районов Шотландии оптовые дистрибьюторы установили лимиты на объемы красного дизельного топлива.

    "Мы наблюдаем нормированное распределение ресурсов, - отметил представитель организации Anglia Farmers Патрик Крехан. - Оптовым дистрибьюторам пришлось сократить объемы заказов, чтобы обеспечить топливом максимальное число заявителей. Вместо того чтобы поставить 10 тыс. литров одному хозяйству, они вынуждены распределять по 2 тыс. литров между различными фермерами".

    Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    На фоне наблюдающейся эскалации власти Ирана заявили, что Ормузский залив закрыт для США и Изариля, а также связанных с ними судов.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Кризис в Ормузском проливе Ограничения на продажу топлива
