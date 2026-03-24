Britaniyada yanacaq satışı məhdudlaşdırılıb
- 24 mart, 2026
- 00:38
Böyük Britaniyada Yaxın Şərqdə vəziyyətin kəskinləşməsi fonunda kənd təsərrüfatı texnikası sahibləri üçün yanacaq satışına məhdudiyyətlər tətbiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Daily Telegraph" nəşri məlumat yayıb.
Məlumata görə, İngiltərənin Esseks qraflığında, eləcə də Şotlandiyanın bir sıra rayonlarında topdansatış distribütorları qırmızı dizel yanacağının həcminə limitlər müəyyən ediblər.
"Biz resursların normalaşdırılmış paylanmasını müşahidə edirik. Topdansatış distribütorları maksimum sayda müraciət edəni yanacaqla təmin etmək üçün sifarişlərin həcmini azaltmaq məcburiyyətində qalıblar. Bir təsərrüfata 10 min litr çatdırmaq əvəzinə, onlar müxtəlif fermerlər arasında hər birinə 2 min litr olmaqla bölüşdürməyə məcburdurlar", - "Anglia Farmers" təşkilatının nümayəndəsi Patrik Krexan qeyd edib.
Davam edən gərginlik fonunda İran hakimiyyəti Hörmüz boğazının ABŞ və İsrail, eləcə də onlarla əlaqəli gəmilər üçün bağlandığını açıqlayıb.
Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.