Azərbaycan cüdoçuları Bad-Blankenburqda keçirilən beynəlxalq düşərgəyə qatılıb
Fərdi
- 24 mart, 2026
- 15:30
Azərbaycanın yeniyetmə qızlardan ibarət cüdo üzrə yığması Almaniyanın Bad-Blankenburq şəhərində keçirilən beynəlxalq təlim-məşq toplanışına qatılıb.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından bildirilib.
Hazırlıq prosesinə baş məşqçi Elnur İsmayılov və məşqçi Əmrah Əhmədov rəhbərlik edir.
Təlim düşərgəsinə ümumilikdə 18 cüdoçu cəlb olunub. Komanda 4–5 aprel tarixlərində Gəncədə təşkil olunacaq yeniyetmələr arasında Avropa Kubokuna hazırlıq keçir.
Qeyd edək ki, martın 26-da başa çatacaq təlim-məşq toplanışında 14 ölkədən 400-ə yaxın idmançı yer alıb.
