    Qabriel zədə səbəbindən Braziliya millisinin düşərgəsini tərk edib

    Futbol
    Qabriel zədə səbəbindən Braziliya millisinin düşərgəsini tərk edib

    İngiltərənin "Arsenal" klubunun müdafiəçisi Qabriel zədə səbəbindən Braziliya millisinin düşərgəsini tərk etmək məcburiyyətində qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Braziliya Futbol Konfederasiyası (CBF) rəsmi məlumat yayıb.

    28 yaşlı futbolçu İngiltərə Liqa Kubokunun finalında "Mançester Siti"yə qarşı keçirilən oyundan (0:2) sonra sağ dizində kəskin ağrılar hiss edib. Tibbi müayinələr və görüntüləmə testləri nəticəsində müdafiəçinin Fransa və Xorvatiyaya qarşı keçiriləcək yoldaşlıq görüşlərində iştirak edə bilməyəcəyi məlum olub.

    CBF-dən heyətə onun əvəzinə yeni futbolçu çağırılmayacağı bildirilib.

    Qabriel Braziliya millisi Arsenal FK Braziliya Futbol Konfederasiyası (CBF) İngiltərə Liqa Kuboku

    Son xəbərlər

    15:49

    Azərbaycan kartof ixracını 3 dəfədən çox artırıb

    Biznes
    15:48

    KİV: Müctəba Xamenei ABŞ ilə danışıqlara razılıq verib

    Digər ölkələr
    15:44
    Foto

    Şamaxı Avropa liseyi zəruri avadanlıq və əyani vəsaitlərlə təchiz edilib

    Elm və təhsil
    15:41

    Livan İran səfirini ölkədən çıxarır

    Digər ölkələr
    15:30
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları Bad-Blankenburqda keçirilən beynəlxalq düşərgəyə qatılıb

    Fərdi
    15:23

    Əli Laricaninin yerinə təyinat olub

    Region
    15:19
    Foto

    Ombudsman DTX-nin Müvəqqəti Saxlama Yeri və İstintaq Təcridxanasına baş çəkib

    Daxili siyasət
    15:10

    Qabriel zədə səbəbindən Braziliya millisinin düşərgəsini tərk edib

    Futbol
    15:10

    Putin ilə Mirziyoyev atom enerjisi, nəqliyyat və sənaye layihələrini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti