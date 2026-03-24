İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Digər ölkələr
    • 24 mart, 2026
    • 15:10
    Putin ilə Mirziyoyev atom enerjisi, nəqliyyat və sənaye layihələrini müzakirə ediblər

    Rusiya və Özbəkistan prezidentləri Vladimir Putin ilə Şavkat Mirziyoyev telefon danışığında atom enerjisi, nəqliyyat və sənaye istehsalı sahələrində bir sıra böyük layihələrin icrasını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Dövlət başçıları Özbəkistanda martın 24-də Rusiya dizaynlı AES-in tikinti meydançasında beton işlərinin başlanması mərasiminin baş tutduğunu, martın 16-da isə Almalıq dağ-metallurgiya kombinatında avadanlıqları Rusiyanın aparıcı maşınqayırma müəssisələrindən alınmış üçüncü mis-zənginləşdirmə fabrikinin istifadəyə verildiyini qeyd ediblər.

    Putin və Mirziyoyev həmçinin Yaxın Şərqdəki münaqişə və Ukraynadakı vəziyyət də daxil olmaqla beynəlxalq aktual məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıblar.

    Bundan başqa, prezidentlər Rusiya ilə Özbəkistan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində birgə çalışmaları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər.

    Vladimir Putin Şavkat Mirziyoyev Yaxın Şərqdə eskalasiya
    Путин и Мирзиёев обсудили проекты в атомной энергетике, транспорте и промышленности

