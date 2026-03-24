Путин и Мирзиёев обсудили проекты в атомной энергетике, транспорте и промышленности

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы реализации ряда крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

В частности, лидеры двух стран отметили, что сегодня, 24 марта, состоялась церемония начала бетонных работ на площадке строительства в Узбекистане АЭС российского дизайна, а 16 марта - запущена третья медно-обогатительная фабрика на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, оборудование для которой поставлено ведущими российскими машиностроительными предприятиями.

Путин и Мирзиёев также провели обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.

Кроме этого, президенты условились продолжить активную совместную работу по всестороннему укреплению стратегического партнерства и союзничества между РФ и Узбекистаном.