    • 24 марта, 2026
    • 15:02
    Путин и Мирзиёев обсудили проекты в атомной энергетике, транспорте и промышленности

    Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев в ходе телефонного разговора обсудили вопросы реализации ряда крупных совместных проектов в сферах атомной энергетики, промышленного производства и транспорта.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба российского лидера.

    В частности, лидеры двух стран отметили, что сегодня, 24 марта, состоялась церемония начала бетонных работ на площадке строительства в Узбекистане АЭС российского дизайна, а 16 марта - запущена третья медно-обогатительная фабрика на Алмалыкском горно-металлургическом комбинате, оборудование для которой поставлено ведущими российскими машиностроительными предприятиями.

    Путин и Мирзиёев также провели обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины.

    Кроме этого, президенты условились продолжить активную совместную работу по всестороннему укреплению стратегического партнерства и союзничества между РФ и Узбекистаном.

    Владимир Путин Шавкат Мирзиёев Эскалация на Ближнем Востоке Российско-украинский конфликт
    Putin ilə Mirziyoyev atom enerjisi, nəqliyyat və sənaye layihələrini müzakirə ediblər
