    Ombudsman DTX-nin Müvəqqəti Saxlama Yeri və İstintaq Təcridxanasına baş çəkib

    Azərbaycan İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Səbinə Əliyeva Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin (DTX) Müvəqqəti Saxlama Yeri və İstintaq Təcridxanasına başçəkmə həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ombudsman Aparatı məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, başçəkmə çərçivəsində müəssisədə saxlanma şəraiti - qidalanma, ərzaq təminatı, tibbi yardım, gəzinti, görüş, telefon danışığı ilə bağlı hüquqların təmini vəziyyəti və rəftar məsələləri araşdırılıb. Həmçinin yenidən təşkil edilmiş görüş otaqlarına və kameralara baxış keçirilib.

    Rəftar məsələlərinin araşdırılması məqsədilə bir qrup təqsirləndirilən şəxslər, o cümlədən Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə ilə bağlı maddələri və digər ağır cinayətlərdə təqsirləndirilən şəxslər fərdi qaydada qəbul edilib.

    Qəbul edilmiş şəxslərə hüquqları, müvafiq qanunvericiliyin tələbləri, Müvəkkilin səlahiyyətləri, Ombudsmanın "916" Çağrı Mərkəzinə müraciət qaydası izah olunub.

    Yekunda Müvəqqəti Saxlama Yeri və İstintaq Təcridxanasının rəhbərliyi ilə müəssisədə həyata keçirilən işlər üzrə müzakirələr aparılıb, milli və beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun müvafiq tövsiyələr verilib.

    Омбудсмен посетила место временного содержания и Следственный изолятор СГБ

    Son xəbərlər

    15:49

    Azərbaycan kartof ixracını 3 dəfədən çox artırıb

    Biznes
    15:48

    KİV: Müctəba Xamenei ABŞ ilə danışıqlara razılıq verib

    Digər ölkələr
    15:44
    Foto

    Şamaxı Avropa liseyi zəruri avadanlıq və əyani vəsaitlərlə təchiz edilib

    Elm və təhsil
    15:41

    Livan İran səfirini ölkədən çıxarır

    Digər ölkələr
    15:30
    Foto

    Azərbaycan cüdoçuları Bad-Blankenburqda keçirilən beynəlxalq düşərgəyə qatılıb

    Fərdi
    15:23

    Əli Laricaninin yerinə təyinat olub

    Region
    15:19
    Foto

    Ombudsman DTX-nin Müvəqqəti Saxlama Yeri və İstintaq Təcridxanasına baş çəkib

    Daxili siyasət
    15:10

    Qabriel zədə səbəbindən Braziliya millisinin düşərgəsini tərk edib

    Futbol
    15:10

    Putin ilə Mirziyoyev atom enerjisi, nəqliyyat və sənaye layihələrini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti