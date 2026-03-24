    • 15:56
    Омбудсмен посетила место временного содержания и Следственный изолятор СГБ

    Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева посетила место временного содержания и Следственный изолятор Службы государственной безопасности (СГБ).

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

    В ходе посещения были проверены условия содержания в учреждении, включая соблюдение прав, связанных с питанием, обеспечением продуктами питания, медицинской помощью, прогулками, встречами и телефонными звонками, а также вопросы обращения с заключенными. Также осмотрены переоборудованные комнаты для встреч и камеры.

    В индивидуальном порядке принята группа лиц, включая обвиняемых в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также по статьям УК АР, связанным с терроризмом, финансированием терроризма и другими тяжкими преступлениями.

    Обвиняемым были разъяснены их права, требования соответствующего законодательства, полномочия омбудсмена и порядок обращения в колл-центр 916 Уполномоченного по правам человека.

    В заключение руководству места временного содержания и Следственного изолятора были даны соответствующие рекомендации.

    Сабина Алиева Аппарат омбудсмена Следственный изолятор СГБ
    Ombudsman DTX-nin Müvəqqəti Saxlama Yeri və İstintaq Təcridxanasına baş çəkib
