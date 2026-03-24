    Livan İran səfirini ölkədən çıxarır

    Livan İran səfirini ölkədən çıxarır

    Livan hökuməti İranın Beyrutdakı səfiri Məhəmməd Rza Şeybanini ölkədən çıxarmaq qərarına gəlib və martın 29-dək ölkəni tərk etməsi zərurəti barədə onu məlumatlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" portalı Livan Xarici İşlər Nazirliyinin (XIN) rəsmi bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    Portal qeyd edir ki, bununla paralel olaraq, XİN Livanın İrandakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb.

    Bu qərar İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu (SEPAH) faktiki olaraq Livan ərazisindəki əməliyyatlara rəhbərlik etməkdə və Livan hökumətinin razılığı olmadan ölkəni dağıdıcı müharibəyə cəlb etməkdə günahlandıran Livanın Baş naziri Nəvaf Salamın kəskin tənqidinin ardınca qəbul edilib.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Ливан выдворяет посла Ирана
    Lebanon expels Iranian ambassador

