Livan İran səfirini ölkədən çıxarır
Digər ölkələr
- 24 mart, 2026
- 15:41
Livan hökuməti İranın Beyrutdakı səfiri Məhəmməd Rza Şeybanini ölkədən çıxarmaq qərarına gəlib və martın 29-dək ölkəni tərk etməsi zərurəti barədə onu məlumatlandırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Ynet" portalı Livan Xarici İşlər Nazirliyinin (XIN) rəsmi bəyanatına istinadən məlumat yayıb.
Portal qeyd edir ki, bununla paralel olaraq, XİN Livanın İrandakı səfirini məsləhətləşmələr üçün geri çağırıb.
Bu qərar İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunu (SEPAH) faktiki olaraq Livan ərazisindəki əməliyyatlara rəhbərlik etməkdə və Livan hökumətinin razılığı olmadan ölkəni dağıdıcı müharibəyə cəlb etməkdə günahlandıran Livanın Baş naziri Nəvaf Salamın kəskin tənqidinin ardınca qəbul edilib.
Son xəbərlər
15:49
Azərbaycan kartof ixracını 3 dəfədən çox artırıbBiznes
15:48
KİV: Müctəba Xamenei ABŞ ilə danışıqlara razılıq veribDigər ölkələr
15:44
Foto
Şamaxı Avropa liseyi zəruri avadanlıq və əyani vəsaitlərlə təchiz edilibElm və təhsil
15:41
Livan İran səfirini ölkədən çıxarırDigər ölkələr
15:30
Foto
Azərbaycan cüdoçuları Bad-Blankenburqda keçirilən beynəlxalq düşərgəyə qatılıbFərdi
15:23
Əli Laricaninin yerinə təyinat olubRegion
15:19
Foto
Ombudsman DTX-nin Müvəqqəti Saxlama Yeri və İstintaq Təcridxanasına baş çəkibDaxili siyasət
15:10
Qabriel zədə səbəbindən Braziliya millisinin düşərgəsini tərk edibFutbol
15:10