    Ливан выдворяет посла Ирана

    Другие страны
    • 24 марта, 2026
    • 15:31
    Ливан выдворяет посла Ирана

    Правительство Ливана приняло решение выслать посла Ирана Мохаммада Резу Шейбани и уведомил его о необходимости покинуть страну до 29 марта.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на официальное заявление министерства иностранных дел Ливана.

    Портал отмечает, что параллельно с этим МИД страны отозвал посла Ливана в Иране для консультаций.

    Это решение последовало за резкой критикой со стороны премьер-министра Ливана Навафа Салама, который обвинил иранский КСИР в том, что тот фактически руководит операциями на территории Ливана, втягивая страну в разрушительную войну без согласия ливанского правительства.

    Эскалация на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел Ливана Посол Ирана в Ливане Операция США и Израиля против Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Шейбани
    Livan İran səfirini ölkədən çıxarır
    Lebanon expels Iranian ambassador
