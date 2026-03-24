Ливан выдворяет посла Ирана
Другие страны
24 марта, 2026
- 15:31
Правительство Ливана приняло решение выслать посла Ирана Мохаммада Резу Шейбани и уведомил его о необходимости покинуть страну до 29 марта.
Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на официальное заявление министерства иностранных дел Ливана.
Портал отмечает, что параллельно с этим МИД страны отозвал посла Ливана в Иране для консультаций.
Это решение последовало за резкой критикой со стороны премьер-министра Ливана Навафа Салама, который обвинил иранский КСИР в том, что тот фактически руководит операциями на территории Ливана, втягивая страну в разрушительную войну без согласия ливанского правительства.
Последние новости
15:40
Аль-Ансари: Распад Ирана не может считаться решением конфликта на Ближнем ВостокеДругие страны
15:38
В Баку задержан подозреваемый в повреждении скальных породПроисшествия
15:20
Пезешкиан назначил нового секретаря высшего совета нацбезопасности ИранаВ регионе
15:16
СМИ: Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с СШАДругие страны
15:04
Фото
Сахиба Гафарова находится с визитом в КитаеВнешняя политика
15:02
Путин и Мирзиёев обсудили проекты в атомной энергетике, транспорте и промышленностиДругие страны
15:02
Кошта: Великобритания и ЕС близки к заключению соглашения по оборонному фонду SAFEДругие страны
14:54