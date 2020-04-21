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В Великобритании число жертв пандемии превысило 17 тыс. человек

В Британии число жертв пандемии превысило 17 тыс. человек

За последние сутки в Великобритании жертвами пандемии стали 828 человек. Этим число летальных исходов от коронавируса достигло 17 337. 

Как сообщает Report, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социальной защиты страны. 

По информации, в Королевстве указанный диагноз поставлен еще 4 301 человеку. Таким образом, число носителей инфекции достигло 129 044 человек. 

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом был отмечен в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. На данный момент вирус отмечен в 210 странах и регионах.

Число заразившихся инфекцией в мире превышает 2 510 000 человек. 660 026 из них выздоровели, 172 788 скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, 11 марта - объявила коронавирус пандемией.

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