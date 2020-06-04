В Бразилии за сутки более 1,3 тысячи человек умерли от COVID-19

Суточный прирост летальных исходов от COVID-19 в Бразилии за сутки составил 1 349, число зараженных увеличилось более чем на 28 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным университета Джона Хопкинса, Бразилия занимает второе место в мире по числу зараженных коронавирусом, и четвертое - по числу умерших.

По последним данным минздрава, на данный момент в стране подтверждены 584 016 случаев COVID-19, скончались 32 548 человек. Выздоровели более 238 тысяч пациентов.