В Бразилии проведена массовая эвакуация из-за землетрясения в Боливии

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В бразильской столице Бразилиа была проведена массовая эвакуация сотрудников ряда ведомств после сильного землетрясения, зарегистрированного на юге Боливии.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, портал Globo сообщает, что были эвакуированы здания министерства общественной безопасности, министерства образования, министерства юстиции, министерства промышленности и торговли страны, а также ряд других правительственных учреждений.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что на юге Боливии произошло землетрясение магнитудой 6,8.