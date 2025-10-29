Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 29 октября, 2025
    • 21:23
    В Бразилии подтвердили гибель 132 человек после операции против наркоторговцев

    Власти штата Рио-де-Жанейро подтвердили гибель 132 человек в результате операции правоохранительных органов против местных банд наркоторговцев.

    Как передает Report, об этом сообщает местный портал G1.

    Отмечается, что местные жители обнаружили тела еще 72 человек, их принадлежность к преступным группировкам уточняется. Тела перемещены на одну из площадей района для опознания родственниками.

    Ранее сообщалось о 64 погибших.

    28 октября полиция Рио-де-Жанейро начала новый этап операции "Сдерживание" по задержанию преступных группировок преимущественно в северной части города. В операции принимали участие более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Сообщалось о задержании более 80 членов наркомафии и ликвидации более 50 наркоторговцев.

    Braziliyada narkotik satanlara qarşı əməliyyatlarda 132 nəfər öldürülüb

    Лента новостей