В Боливии оползень унес жизни 16 человек - ВИДЕО

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Два оползня сошли на востоке Боливии в минувшие выходные, сообщается о 16 погибших, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Местные СМИ сообщают, что первый оползень сошел 2 февраля в районе дороги, соединяющей одноименную столицу провинции город Каранави с поселком Йолосита (Yolosita). Накануне в том же месте сошел еще один оползень.

По словам министра общественных работ Оскара Коки, новый оползень сошел на "неблагоразумных" людей, которые пересекали участок, где проводились восстановительные работы после схода первого оползня.