В Болгарии сошел с рельсов поезд, перевозивший пропан-бутан - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Масштаб ущерба от железнодорожной аварии в Болгарии такой же, как при стихийном бедствии.
Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом считает главный секретарь МВД страны Георгий Костов.
Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Товарный поезд, перевозивший 26 цистерн с пропан-бутаном, сошел с рельсов в населенном пункте Хитрино Шуменской области Болгарии.
Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, в результате взрыва нескольких цистерн погибли четыре человека, пострадали еще не менее двадцать человека.
В результате инцидента разрушены несколько построек, 12 человек извлекли из-под обломков.
Все пострадавшие доставлены в больницы, на месте работают пожарные и медики.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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