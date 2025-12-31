В Болгарии евро и лев будут обращаться параллельно до конца января

С 1 января евро войдет в обращение в Болгарии в качестве основной валюты, при этом национальная валюта - лев будет приниматься параллельно в качестве платежного средства до конца января.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в официальном сообщении Европейской комиссии.

В конце прошлого года на фоне политического кризиса в Болгарии звучали предложения отложить переход на евро. Однако в ЕС подчеркнули, что соответствующее решение уже принято и должно вступить в силу.

"Переход на евро осуществляется после периода интенсивной подготовки и значительных усилий Болгарии по выполнению всех необходимых требований", - отметили в Еврокомиссии.

В ЕК считают, что введение евро принесет практические выгоды гражданам и бизнесу Болгарии: упростит поездки и проживание за границей, повысит прозрачность и конкурентоспособность рынков, а также облегчит торговлю.

Европейская комиссия полностью поддержала Болгарию в процессе присоединения к евро. С присоединением страны 21 государство-член ЕС и более 357 млн граждан ЕС будут пользоваться единой валютой ЕС. Как показал последний опрос Евробарометра, общественная поддержка евро в ЕС и еврозоне остается очень сильной.

С 1 января 2026 года евро начнет постепенно заменять лев в качестве валюты Болгарии. Обменный курс составит 1,95583 лева за 1 евро. При оплате в левах сдача будет выдаваться в евро, что позволит поэтапно вывести лев из обращения.

Кроме того, в Болгарии с 8 августа действует обязательное двойное указание цен в левах и евро - оно будет продолжаться до 8 августа 2026 года.