Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Болгарии евро и лев будут обращаться параллельно до конца января

    Другие страны
    • 31 декабря, 2025
    • 17:02
    В Болгарии евро и лев будут обращаться параллельно до конца января

    С 1 января евро войдет в обращение в Болгарии в качестве основной валюты, при этом национальная валюта - лев будет приниматься параллельно в качестве платежного средства до конца января.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в официальном сообщении Европейской комиссии.

    В конце прошлого года на фоне политического кризиса в Болгарии звучали предложения отложить переход на евро. Однако в ЕС подчеркнули, что соответствующее решение уже принято и должно вступить в силу.

    "Переход на евро осуществляется после периода интенсивной подготовки и значительных усилий Болгарии по выполнению всех необходимых требований", - отметили в Еврокомиссии.

    В ЕК считают, что введение евро принесет практические выгоды гражданам и бизнесу Болгарии: упростит поездки и проживание за границей, повысит прозрачность и конкурентоспособность рынков, а также облегчит торговлю.

    Европейская комиссия полностью поддержала Болгарию в процессе присоединения к евро. С присоединением страны 21 государство-член ЕС и более 357 млн граждан ЕС будут пользоваться единой валютой ЕС. Как показал последний опрос Евробарометра, общественная поддержка евро в ЕС и еврозоне остается очень сильной.

    С 1 января 2026 года евро начнет постепенно заменять лев в качестве валюты Болгарии. Обменный курс составит 1,95583 лева за 1 евро. При оплате в левах сдача будет выдаваться в евро, что позволит поэтапно вывести лев из обращения.

    Кроме того, в Болгарии с 8 августа действует обязательное двойное указание цен в левах и евро - оно будет продолжаться до 8 августа 2026 года.

    Болгария Еврозона Еврокомиссия единая валюта евро

    Последние новости

    17:25
    Фото

    В Гёйчае произошло серьезное ДТП, пятеро получили травмы

    Происшествия
    17:17

    АБР обозначил ключевые условия развития финтеха в Азербайджане

    Финансы
    17:02

    В Болгарии евро и лев будут обращаться параллельно до конца января

    Другие страны
    16:58

    В 2025 году состояние самых богатых людей мира выросло на $2,2 трлн

    Это интересно
    16:42
    Видео

    Эми Карлон: США остаются привержены укреплению партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    16:32

    ГНФАР инвестировал в страны Персидского залива около $900 млн

    Финансы
    16:20

    Хорватия в рамках инициативы PURL предоставит Украине 15 млн евро

    Другие страны
    16:13

    Британский центр огласил ожидания по росту ВВП на душу населения в Азербайджане до 2041 года

    Финансы
    16:12

    Во Франции намерены запретить соцсети лицам младше 15 лет

    Другие страны
    Лента новостей