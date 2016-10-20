В Берлине завершились переговоры лидеров "нормандской четверки"

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Встреча лидеров "нормандской четверки" завершилась в Берлине, переговоры лидеров Украины, России, Германии и Франции по урегулированию ситуации в Донбассе продолжались почти пять часов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что далее российский президент Владимир Путин, его французский коллега Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель приступят к обсуждению сирийского кризиса.

Как подчеркнул в среду на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, несмотря на то что немецкое правительство всегда рассматривало темы украинского и сирийского урегулирования сепаратно, "в обоих вопросах Россия остается необходимым партнерам по переговорам".

По итогам всех переговоров ожидаются пресс-конференция лидеров Франции и Германии и брифинг президента России.