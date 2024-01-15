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В Берлине тысячи фермеров собрались на демонстрацию

В Берлине тысячи фермеров собрались на демонстрацию Тысячи фермеров собрались у символа Берлина - Бранденбургских ворот - на демонстрацию в знак протеста против планов властей по сокращению субсидий и отмене налоговых льгот.
Другие страны
15 января 2024 г. 18:30
В Берлине тысячи фермеров собрались на демонстрацию

Тысячи фермеров собрались у символа Берлина - Бранденбургских ворот - на демонстрацию в знак протеста против планов властей по сокращению субсидий и отмене налоговых льгот.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в утренние часы на сельхозтехнике они блокировали центральные улицы германской столицы, движение в городе парализовано.

Тракторы, полуприцепы, тягачи еще в воскресенье заполонили правительственный квартал: по данным газеты Bild, только там сейчас находятся около 2 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Они стоят прямо посреди бульвара Унтер-ден-Линден, на Потсдамской площади, на улице 17 Июня, вокруг колонны Победы, некоторые фермеры даже умудрились заехать на улицы между зданиями парламента.

Рано утром полиции пришлось перекрыть подъезды к правительственному кварталу и перенаправить технику в другие районы города, в частности к Олимпийскому стадиону. Как сообщили журналистам в правоохранительных органах, всего в Берлин в понедельник прибыло "намного больше заявленных 5 тыс." сельскохозяйственных машин.

На технике закреплены плакаты с надписями: "Светофор" в отставку" (так в Германии называют правящую коалицию - по цветам входящих в нее партий), "Светофор" разоряет сельское хозяйство. Не с нами!", "Погибнет фермер - погибнет страна", "Справедливые условия для моего будущего", "Настало время для того, чтобы что-то изменилось", "Нет фермерского хозяйства - нет продовольствия, нет будущего".

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