    В Бенине при попытке госпереворота задержаны 13 человек

    • 07 декабря, 2025
    • 17:47
    В Бенине при попытке госпереворота задержаны 13 человек

    По делу о попытке незаконного захвата власти в Бенине задержаны 13 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает La Nouvell Tribune со ссылкой на правительственный источник.

    "В Бенине сложилась напряженная ситуация после мятежа группы военных. Действия, начавшиеся ранним утром, были направлены на дестабилизацию государства и его институтов", - говорится в сообщении.

    Близкие к правительству источники сообщили об аресте 13 человек, включая 12 участников штурма здания вещательной корпорации SRTB и одного бывшего военнослужащего. При этом 24 Heures au Benin сообщает, что лидер мятежников Тигри Паскаль находится в бегах, ведутся его активные поиски.

    По словам министра внутренних дел Бенина Аллассана Сейду, благодаря самоотверженным действиям Вооруженных сил страны удалось сохранить контроль над ситуацией и предотвратить госпереворот.

    Лента новостей